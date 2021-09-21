З 23 вересня в усіх регіонах України – "жовтий" рівень епіднебезпеки

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України.

Джерело рішення комісії ТЕБ та НС, Кабінет міністрів

Деталі: 21 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До засідання долучилися також голови обласних державних адміністрацій.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:

— встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 р. "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;

— застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

— головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Учасники засідання також порушили питання охоплення населення вакцинацією, зокрема вчителів та працівників закладів освіти. Денис Шмигаль зауважив, що в порівнянні з минулим роком захворюваність на COVID-19 серед дітей зростає.

З урахуванням обговорення Державна комісія доручила головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів до:

— можливості залучення до процесу вакцинації, у тому числі, вчителів та працівників закладів освіти можливостей існуючих пунктів щеплень у закладах освіти;

— забезпечення можливості та організації вакцинації у тому числі вчителів та працівників закладів освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень;

— інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їхніх родичів та родичів здобувачів освіти до існуючих пунктів щеплень у закладах освіти та під час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій.

Українська правда