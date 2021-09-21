Головний виконавчий директор "Нафтогазу" підтвердив, що йде з компанії

джерело: youtube.com

Головний виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерландер підтвердив, що написав листа наглядовій раді компанії, у якому зазначив, що "більше не відчуває, що може працювати ефективно" і має намір піти з компанії.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

За словами Ватерландера, "Нафтогаз" після зміни керівництва "не перебуває у стадії розвитку".

"Виробнича база компанії ще здатна генерувати велику кількість готівки. Ці гроші нам потрібні для того, щоб інвестувати і швидше відкривати газові бізнеси.

Мене хвилює, що якщо ми почнемо інвестувати в якісь інші види діяльності, то опустимося нижче фінансових можливостей компанії або будемо рухатися повільніше з очікуваними інвестиціями у видобуток газу", - додав він.

За його словами, після призначення керівником "Нафтогазу" "дуже велика кількість рішень заморожена".

"Наприклад, є певні операційні проблеми в закупівлях. Це дуже важко для компанії, тому що угоди повинно акцептувати правління, а ці рішення не ухвалюються.

Я розумію, що Вітренко підтвердив нашу стратегію (програму до 2025 року - ЕП), він не хоче її змінювати. Але він хоче займатися іншими речами, які не відповідають нашій стратегії. Він хотів би організувати компанію в інший спосіб", - стверджує Ватерландер.

"Я написав листа наглядовій раді компанії, у якому зазначив, що більше не відчуваю, що можу працювати ефективно. Я попросив її допомогти врегулювати цю ситуацію, тому що "Нафтогаз" повинен ухвалювати рішення щодо важливих речей, і йому потрібна ефективна виконавча команда.

Я поінформував наглядову раду, що в такій ситуації потрібне дієве рішення. Я розумію, що наглядова рада намагалася відсторонити Юрія Вітренка з посади голови правління, але вона цього не змогла зробити. Відповідно, щоб вирішити ситуацію, можливим рішенням стане моє звільнення", - підкреслив він.

На ремарку, що наглядова рада втратила три голоси з шести через вихід з неї незалежних членів і питання, чи зможе вона у такому складі його звільнити, Ватерландер відповів:

"Вони звільнилися 8 вересня, але можуть ухвалювати рішення протягом наступних двох тижнів. На мою думку, уряд не залишив їм вибору, коли він чітко заявив, що компанія не може існувати без Вітренка на посаді голови правління".

На питання, чи можна сказати, що Отто Ватерландер йде з "Нафтогазу" синхронно з наглядовою радою, той відповів: "Так, це можливо. І не тільки Отто Ватерландер".

Він підтвердив, що член правління Петер ван Дріл написав наглядовій раді подібний лист.

На уточнення, яка позиція інших членів правління – Ярослава Теклюка та Сергія Переломи, Ватерландер сказав:

"Сподіваюся, що Перелома залишиться, бо він також очолює бізнес із зберігання газу – "Укртрансгаз". Щодо намірів Теклюка нічого не можу сказати".

"Кожен ухвалює свої рішення, але наглядова рада повинна знати, що збираються робити всі члени правління, включаючи Вітренка. Ми не синхронізуємося. У нас до останнього були жорсткі дебати, але моя позиція не була сюрпризом. Я також знаю, які в них хвилювання і що вони думають.

Сьогодні, коли пройшло майже п'ять місяців, стає зрозуміло, що, незважаючи на всі юридичні моменти, судові рішення, позицію наших закордонних партнерів щодо незаконності призначення Вітренка, уряд уже нічого не буде робити. Я не хочу бути частиною цієї нелегальної гри", - резюмував він.

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Нагадуємо:

ЕП з посиланням на джерела повідомила, що три незалежні члени Наглядової ради НАК "Нафтогаз" та два члени правління компанії залишають свої посади.

У квітні п'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Йшлося про Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлію Ковалів та Наталію Бойко.

Згодом членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік. Таким чином, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Достроково було припинено повноваження Роберта Бенша як представника держави. Натомість на цю посаду призначили заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко.

Прем'єр Денис Шмигаль 7 вересня повідомив, що надав доручення першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Економічна правда