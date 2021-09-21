Місія МВФ почала роботу в Україні

5 канал

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в рамках першого перегляду програми з Україною.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, оціночна місія фонду зосереджуватиметься на питаннях незалежності НБУ, реформ та зміцнення антикорупційних інституцій.

Нагадаємо:

У МВФ підтвердили, що віртуальна місія Фонду в Україні з питань першого перегляду програми stand-by почне роботу пізніше в цьому місяці, але не уточнили конкретні дати.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що місія МВФ прибуде в Україну 18 вересня,скоріш за все, це буде онлайн-місія. У МВФ вирішили утриматися від коментарів.

Очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів, що за планом другий транш від Міжнародного валютного фонду має становити близько 700 млн доларів, але допускає й вищий обсяг.

Економічна правда