Місія МВФ почала роботу в Україні
Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в рамках першого перегляду програми з Україною.
Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.
"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, оціночна місія фонду зосереджуватиметься на питаннях незалежності НБУ, реформ та зміцнення антикорупційних інституцій.
Нагадаємо:
У МВФ підтвердили, що віртуальна місія Фонду в Україні з питань першого перегляду програми stand-by почне роботу пізніше в цьому місяці, але не уточнили конкретні дати.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що місія МВФ прибуде в Україну 18 вересня,скоріш за все, це буде онлайн-місія. У МВФ вирішили утриматися від коментарів.
Очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів, що за планом другий транш від Міжнародного валютного фонду має становити близько 700 млн доларів, але допускає й вищий обсяг.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua