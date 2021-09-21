Український стартап GitLab виходить на IPO – його оцінюють у 6 млрд доларів

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Стартап для розробників GitLab, остання ринкова оцінка якого перевищувала 6 млрд доларів, планує публічне розміщення акцій на біржі NASDAQ – його заснували харків’яни Дмитро Запорожець та Валерій Сізов.

Про це повідомляє CNBC.

Компанія повідомила, що планує вихід на біржу NASDAQ з тікером "GTLB" і вже подала заявку. Це – одна з найбільших бірж світу, на якій котируються акції таких техгігантів як Apple, Microsoft, Amazon та Facebook.

Торік доходи компанії становили 200 млн доларів. В останньому кварталі 2020 року виручка зросла на 69% у річному вимірі. Водночас чистий збиток становить близько 40 млн доларів.

GitLab стала "єдинорогом", тобто була оцінена у мільярд доларів, ще у 2018 році.

Основними конкурентами стартапу є GitHub, який у 2018 році придбав Microsoft за 7,5 млрд доларів, та Atlassian.

Востаннє компанія отримала оцінку у 6 млрд доларів у січні 2021 року у пізньому раунді фінансування.

Найбільшим акціонером компанії є Сід Сібранді, який володіє 18,9% та Khosla Ventures, що володіє 14%. Співзасновник компанії Дмитро Запорожець володіє до 5% компанії, повідомляє Forbes.

GitLab — платформа DevOps для взаємодії фахівців з розробки ПО з фахівцями з інформаційно-технологічного обслуговування і взаємної інтеграції їх робочих процесів для забезпечення якості продукту. Платформа постачається у вигляді єдиної програми. Стартап увійшов до списків нових єдинорогів у 2018 році.

Економічна правда