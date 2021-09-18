Профильный комитет рекомендовал принять "антиахметивський" законопроект

ФОТО: НБУ

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР принять во втором чтении и в целом правительственный проект Закона 5600.

Об этом написал представитель Кабмина в ВРУ Тарас Мельничук в телеграмм.

"С необходимыми технико-юридическими правками", - уточнил он.

Напоминаем:

Министерство финансов допускает в проекте бюджета 2022 года потенциальные поступления в более 30 млрд грн от "антиахметовского" законопроекта №5600, который сейчас готовят ко второму чтению – без них не профинансируют авиастроение и строительство больниц.

Кабинет Министров 15 сентября на заседании одобрил проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов документа, уже передали в Верховную Раду

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Этот документ разработало правительство, там ожидали 60 млрд дополнительных поступлений ежегодно.

Документ в СМИ назвали "антиахметовским" из-за того, что он предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируются компания "Метинвест" Рината Ахметова), а также ввести акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Рината Ахметова является владельцем крупнейших мощностей "зеленой" энергетики в Украине).

Более подробно о том, какие налоговые нормы законопроекта должны сильно ударить по бизнесу Ахметова и другим олигархам ЭП писала в публикации: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

Подробнее об этих налоговых изменения читайте в материале: Налоговая реформа Зеленского на подходе: кто еще заплатит, кроме олигархов