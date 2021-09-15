Госбюджет-2022: кто останется без денег, если не будет "антиахметовского" закона

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Министерство финансов допускает в проекте бюджета 2022 года потенциальные поступления в более 30 млрд грн от "антиахметовского" законопроекта №5600, который сейчас готовят ко второму чтению – без них не профинансируют авиастроение и строительство больниц.

Об этом известно из презентации проекта бюджета.

Так, по словам Минфина, на цифровизацию предполагается в целом 7,9 млрд грн. Ведомство говорит, что увеличили финансирование этой части в 1,9 раза. Однако в случае, если "антиахмет" вовремя не примут, или примут с поправками, существенно сокращающими поступления от него, расходы на цифровизацию сократятся до 6,1 млрд грн.

А именно, подготовка к Всеукраинской переписи населения получит 400 млн грн вместо 1,7 млрд грн, а Национальная программа информатизации - 718 млн грн вместо 1,2 млрд грн.

Минфин допускает благодаря 5600 полностью профинансировать строительство учреждений здравоохранения на 4 млрд грн и авиастроение на 2 млрд грн. Иначе в 2022 году на них финансирование не предусмотрено.

На развитие транспортной инфраструктуры Минфин планирует выделить 16,1 млрд грн. Но большинство этих прогнозируемых средств - тоже "антиахмет", а именно 11,8 млрд грн.

На железнодорожную инфраструктуру направляют 3,9 млрд грн, но могут добавить еще 6,1 млрд грн. На строительство аэропортов направят 400 млн грн вместо полных 5,5 млрд грн, а на ремонт судоходных шлюзов - 39 млн грн вместо 600 млн грн.

По стратегической промышленности, то на нее планируют потратить 7,5 млрд грн (в случае принятия 5600). А без этого - 3,6 млрд грн. Если на оборонно-промышленный комплекс неизменно направят 2,5 млрд грн, то космическая отрасль может получить 1,1 млрд грн вместо потенциальных 3 млрд грн. Авиастроение в таком случае не получит финансирование.

Также 2,3 млрд грн дополнительно могут пойти на культуру и искусство. С ним большое строительство по направлению получит 2,05 млрд грн, реставрация - 1,8 млрд грн, а украинское кино - 2 млрд грн. Без поступлений они получат 350 млн грн, 100 млн грн и 670 млн грн соответственно.

На физическую культуру планируется 11,3 млрд грн, но 4 млрд грн из них - с 5600. Эти деньги могут пойти на строительство спортобъектов.

Напоминаем:

Кабинет Министров 15 сентября на заседании одобрил проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов документа, уже передали в Верховную Раду

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Этот документ разработало правительство, там ожидали 60 млрд дополнительных поступлений ежегодно.

Документ в СМИ назвали "антиахметовским" из-за того, что он предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируются компания "Метинвест" Рината Ахметова), а также ввести акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Рината Ахметова является владельцем крупнейших мощностей "зеленой" энергетики в Украине).

Более подробно о том, какие налоговые нормы законопроекта должны сильно ударить по бизнесу Ахметова и другим олигархам ЭП писала в публикации: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

Подробнее об этих налоговых изменения читайте в материале: Налоговая реформа Зеленского на подходе: кто еще заплатит, кроме олигархов

Экономическая правда