Новости 10 сентября: субсидии, "Северный поток-2", локомотивы для УЗ

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О субсидиях. Кабинет Министров на следующей неделе подаст в комитет проект изменений, которыми предлагается выделить на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги дополнительные 12 млрд грн.

О "Северном потоке-2". Российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

О локомотивах для УЗ. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не подпишет контракт на поставку локомотивов Alstom без достаточной локализации производства.

О "Нафтогазе". Государственная фискальная служба в 2017 году установила факт уклонения "Нафтогазом" от уплаты налога на добавленную стоимость объемом более 3 млрд грн, компания уже перечислила средства в бюджет.

О кэшбеке. Из-за меморандума между Нацбанком, Visa и Mastercard, предусматривающего снижение ставок интерчейндж, вскоре размер кэшбека может значительно сократиться.

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Возвращать не из чего. Как в комиссионной борьбе ритейлеров с банками погибает кэшбек

Приобретя популярность среди молодежи, кэшбек как инструмент повышения лояльности и увеличения продаж вскоре может исчезнуть с украинского рынка. (укр.)