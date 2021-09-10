Правительство будет просить дополнительные 12 миллиардов на субсидии в этом году

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Кабинет Министров на следующей неделе подаст в комитет проект изменений, которыми предлагается выделить на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги дополнительные 12 млрд грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал при ответе на вопросы депутатов в Верховной Раде.

"Было запланировано в бюджете 36 млрд грн. На сегодня более 33 млрд грн, а именно 35,2 млрд грн использовано на выплату субсидий. К концу года, по расчетам Министерства социальной политики, будет необходимо еще около 12 млрд грн", – рассказал он в Раде.

Шмыгаль добавил, что правительство подаст в четверг 16 сентября проект изменений в бюджет в соответствующий комитет, чтобы "в зале можно было добавить эти средства". Сейчас Министерство заканчивает расчеты.

Премьер отметил, что сейчас суммы субсидий достаточно для выплаты до начала отопительного сезона.

Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что финансирование субсидий в октябре и ноябре требует корректив в госбюджете на 2021 год, но с учетом перевыполнения госбюджета по доходам это не является проблемой.

Никаких проблем или задержек в процессе назначения субсидий нет - по состоянию на начало августа субсидии уже назначены более 2,3 млн домохозяйств, заявляли в Минсоцполитики.

С 1 мая все 100% украинцев, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидии назначаться не будут.

Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.

Экономическая правда