Возвращать не из чего. Как в комиссионной борьбе ритейлеров с банками погибает кэшбек

За останнє десятиліття в Україні, непомітно для мільйонів громадян, сталась маленька фінансова революція. Наряду з традиційними знижками, лояльність українців в прямому сенсі цього слова "купували" коштами, які ті витратили на товари розраховуючись банківськими картками.

В революції є назва. Це кешбек.

Мільярди гривень, витрачених на повернення користувачам коштів при безготівковому розрахунку, зробили свою справу. Банки збільшили кількість клієнтів, продавці товарів - обсяги реалізації продукції, тоді як покупці отримали моральне задоволення від того, що їм щось повернули, а не списали.

Справа в тому, що ті проценти від витрачених сум, що з доброї волі повертають банки вже закладені у ціні товарів. Тому в буквальному сенсі кешбек - це ніщо інше, як знижка, яку покупець отримує вже після того, як розрахувався. Не більше, і не менше.

Та невдовзі приємні бонуси для користувачів кешбеку можуть зникнути. Національний банк та найбільші платіжні системи Visa і Mastercard вже домовились знизити ставку інтерчейндж, частину якої власне і повертають користувачам.

І поки домовленості проходять погодження на предмет дотримання антимонопольного законодавства, Економічна правда розбиралась як працює кешбек в Україні, скільки грошей повертається власникам карток та на скільки зменшаться ці суми після обмеження ставки інтерчейнджу.

Звідки гроші. Банки

Кешбек - це не благодійність банків та спеціалізованих компаній, а програма лояльності клієнтів до фінансових установ, на якій останні навіть заробляють. Яким чином?

Для того аби відповісти на це запитання необхідно розуміти, що у всіх платежах завжди є комісія. В безготівкових розрахунках, тобто тих які здійснюються за допомогою платіжних карток, вона зветься інтерчейндж.

Так ось, на сьогодні ставка інтерчейндж в Україні становить 1,8-3% % з кожної операції. Її розмір залежить від банків та найбільших платіжних систем - Visa та Mastercard, і вона варіюється в залежності від того карткою якого банку і на якому терміналі проходить операція.

Дохід від інтерчейнджу розподіляється на три складові.

Майже половину або 1,3-1,5% отримує банк, що випустив картку, якою розрахувалися за товар.

Від 0,3% до 0,5% - це плата за так званий інтернет-еквайринг, тобто відрахування банку-власнику термінала, через який проходить платіж.

Третя складова інтерчейнджу - це комісійні платіжних систем (вже згаданих Visa та Mastercard). Вони отримують від 0,1% до 0,2% з кожної покупки.

Аби зайвий раз не розчаровувати власників карток повідомленнями про списання комісійних при кожній покупці, було прийнято просте і водночас геніальне рішення. Продавці включили інтерчейндж у вартість товару і вже з цієї суми відбуваються всі відрахування банкам та платіжним системам.

Фактично, кешбек, тобто повернення коштів здійснюється за рахунок найбільшої складової інтерчейнджу - комісійних банку, що випустив картку.

Взамін фінансові установи отримують лояльність, у вигляді збільшення кількості клієнтів та розрахунків. Банки заробляють як від першого факту так і від другого. Останнє слід пояснити детальніше.

По-перше, банк все одно залишає частину комісії. За стандартною моделлю клієнту компенсується в середньому до 1% від витрачених коштів, а все інше банк залишає собі. В залежності від установи клієнти отримують назад в середньому від 100 до 400 грн щомісяця.

По-друге, в рамках програм лояльності покупцям обіцяють до 10% чи навіть 20% від витраченої суми повернути, проте такі акції діють лише певний час, лише на певні групи товарів і кешбек, як ми вже знаємо закладений у їх вартості. Повернення здійснюється не з комісійних, а з націнки продавця.

Банк, як відомо, завжди залишається у виграші.

Спеціалізовані сервіси

Враховуючи те. що для збільшення обсягів реалізації товарів продавці погоджуються ділитись частиною доходу, в останні роки на ринку з'явився цілий сегмент сервісів, які заробляють на тому, що заохочують клієнтів різними кешбек-програмами.

В Україні працюють такі сервіси як Klubskidok, Payback, LetyShops, Smarty та Switips.

В компанії Payback розповіли, що відсоток кешбеку, який вони повертають покупцям, залежить від умов співпраці з магазинами. Наприклад, в AliExpress, при купівлі через їх сервіс і в залежності від товару клієнтам повертаються від 1% до 7% від витраченої суми.

"Середні суми покупок на AliExpress зазвичай не дуже великі, бо клієнти купують там безліч корисних, але не дуже дорогих речей, які на українському ринку коштують мінімум в 2-3 рази дорожче.

При купівлі побутової техніки кешбек буде більш помітним для клієнта та може складати від 100 гривень на місяць та вище, якщо купується, наприклад велика побутова техніка", - додали в Payback.

На хвилі популярності повернення коштів, співвласник сервісу LetyShops Ігор Гнатовський побудував кешбек-імперію вартістю 70–100 млн дол.

Банки та сервіси не конкуренти, оскільки схеми повернення коштів в них кардинально відрізняються.

Наприклад, сервіси повертають кошти лише за онлайн-покупки, оплачені банківською карткою за спеціальним реферальним посиланням. При цьому необхідно аби покупець дотримувався низки правил, через порушення яких повернення не відбудеться (наприклад, оформлення товару відразу після переходу на сайт магазину. - ЕП).

Також сервіси пропонують отримання кешбеку за покупки лише в обмеженому списку партнерів.

У той же час банківський кешбек доступний практично по всім щоденним платежам онлайн та оффлайн – від оплати проїзду у метро і купівлі квитків на концерти до покупки великогабаритної техніки.

Принципова відмінність банків і сервісів: швидкість повернення коштів. Банківський кешбек клієнт отримує відразу після завершення транзакції.

А от сервіси можуть повертати гроші із затримкою. Наприклад, якщо забронювати готель з кешбеком, то деякі сайти виплачують його лише через 20-30 днів після виїзду з готелю.

Живі гроші

У лідера за кількістю банківських карток в Україні Приватбанку немає чистого кешбеку, але є своя система бонусів. Щоправда працює вона в обмеженому режимі.

Розрахуватись коштами з рахунку "Бонус+" можна лише в магазинах-партнерах і лише в тих, де встановлені POS-термінали ПриватБанку. Втім найближчим часом сервіс буде доступний і для покупок в інтернеті, повідомили ЕП в банку.

А от в інших великих гравців цього ринку зазвичай йде повернення живих коштів. Альфа-Банк Україна в рамках програми винагород нарахував своїм клієнтам у 2020 році понад 200 млн грн, а у січні-липні цього року – майже 110 млн грн.

Відомий своїми активностями з популяризації кешбеку Monobank починаючи з 2017 року повернув клієнтам вже 2,4 млрд грн.

Важливо, що в банках які повертають клієнтам живі гроші, при зарахуванні коштів з кешбек-рахунку на основний рахунок сума зменшується через її оподаткування. Оскільки нарахування трактуються як прибуток, то з накопиченої суми вираховується 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

Кешбек до побачення

Невдовзі банківський кешбек може зникнути.

Увесь 2020 рік між банками та ритейлерами шла війна за перегляд ставки інтерчейнджу. Другі лобіювали внесення до парламенту законопроєкту, яким встановлював би граничний розмір міжбанківської комісії.

Автори документу наголошували, що такі зміни сприятимуть гармонізації українського законодавства з Європейським, а також призведе до зменшення цін на товари та послуги.

Банки, в тому числі і Національний банки в свою чергу заявляли, що розмір ставки інтерчейнджу має регулюватися виключно ринковими методами.

У заяві НБУ йшлося про те, що результи регулювання інтерчейнджу у ЄС у 2015 році призвели до зростання вартості обслуговування банківських рахунків, перехід на платне обслуговування карток, зменшення кількості безготівкових розрахунків та скорочення програм лояльності.

Врешті сторони погодились на мирову, яка має бути реалізована за рахунок поступового зниження ставки інтерчейнджу. Це закріплено в меморандумі між Нацбанком, Visa і Mastercard.

Сьогодні, як вже зазначалось, максимальний розмір комісії інтерчейнджу становить 3%. З 1 липня цього року він мав би обмежуватись 1,2%, з липня 2022 року - 1%, а ще через рік - 0,9%.

Однак цього, не відбулось. Справа в тому, що меморандум повинен погодити Антимонопольний комітет. А комітет відкрив справу лише 19 липня.

"Оскільки ці узгоджені дії мають ознаки антиконкурентних - відкрито справу і в рамках справи нами проводиться збір інформації від зацікавлених осіб (в тому числі рітейлерів і банків) про вплив таких дій на суміжні ринки.

За результатами аналізу всіх матеріалів буде прийнято відповідне рішення. Яким воно буде - поки сказати неможливо", - повідомили ЕП в АМКУ.

Втім гравці ринку не сумніваються в тому, що комітет погодить меморандум. І вже готуються до обмеження кешбеку або, що мало ймовірно, зменшення власних прибутків.

Так, у Альфа Банку заявили, що при зниженні ставки інтерчейнджу, вони будуть змушені обмежити або повністю відмовитися від програм лояльності з виплатою кешбеку.

"Оновлення програми лояльності буде враховувати зміни, пов'язані з меморандумом НБУ спільно з Visa і Mastercard і поточний стан ринку", - відповіли у ПриватБанку.

В одному з великих гравців цього ринку сказали, що після набрання чинності меморандуму відсотки, які повертають банки клієнтам по програмам кешбеку, зменшаться у два рази.

"Зниження відбудеться. Єдине що треба отримати остаточні цифри. Кожен банк буде приймати для себе рішення чи він готовий повністю відмовитись від доходу інтерчейндж, віддати його клієнту, чи доведеться інші доходи з користувачів карток також фінансувати програми лояльності", - каже начальник управління продажів і цифрового маркетингу Ідея Банк Іван Степанець.