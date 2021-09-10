Банковский кэшбек может вскоре значительно сократиться

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Из-за меморандума между Нацбанком, Visa и Mastercard, предусматривающего снижение ставок интерчейндж, вскоре размер кэшбека может значительно сократиться.

Об этом говорится в статье ЭП.

Во время безналичной оплаты за товар или услугу с каждой транзакции уплачивается комиссия, что составляет 1,8-3% в зависимости от банка и платежной системы (Visa и Mastercard).

Максимальный размер комиссии составляет 3%. Важно, что эта комиссия делится на три части. Одна из них - это интерчейндж, или процент от стоимости товара, который получит банк-эмитент карточки для расчета.

С 1 июля этого года она должна была ограничиваться 1,2%, с июля 2022 года - 1%, а еще через год - 0,9%. Именно об этом Нацбанк, Visa и Mastercard договорились и заключили меморандум в мае.

Однако этого не произошло, ведь меморандум должен согласовать Антимонопольный комитет, который открыл соответствующее дело только 19 июля. Хотя в АМКУ говорят, что пока о решении говорить невозможно, игроки рынка убеждены в согласовании меморандума.

Поэтому банки уже готовятся к ограничению кэшбека или, что маловероятно, уменьшение собственных доходов.

В частности, при снижении размера комиссии от программ лояльности будет вынужден отказаться Альфа Банк, а Приватбанка – пересмотреть свои условия. Один из крупных игроков рынка рассказал, что в случае вступления в силу меморандума проценты, которые возвращают банки клиентам по программам кэшбек, уменьшатся вдвое.

"Снижение произойдет. Единственное, что нужно - получить окончательные цифры. Каждый банк будет принимать для себя решение, он готов полностью отказаться от дохода интерчейндж, отдать его клиенту, или придется другие доходы из пользователей карточек также финансировать из программы лояльности", - говорит начальник управления продаж и цифрового маркетинга Идея Банк Иван Степанец.

Напоминаем:

Весь 2020 между банками и ритейлерами шла война за пересмотр ставки комиссии по транзакций. При обсуждении законопроекту "О платежных услугах", вторые через депутатов лоббировали ограничения размера комиссии.

Авторы документа подчеркивали, что такие изменения будут способствовать гармонизации украинского законодательства с Европейским, а также приведут к уменьшению цен на товары и услуги.

Банки, в том числе и Национальный, также заявляли, что размер ставки комиссии должен регулироваться исключительно рыночными методами.

В конце концов НБУ совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины - соответствующий меморандум подписали представители Нацбанка, Visa и Mastercard.

Экономическая правда