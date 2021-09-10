Нафтогаз уплатил в бюджет 3 миллиарда за уклонение от налогов – Фискальная служба

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Государственная фискальная служба в 2017 году установила факт уклонения "Нафтогазом" от уплаты налога на добавленную стоимость объемом более 3 млрд грн, компания уже перечислила средства в бюджет.

Об этом сообщила пресс-служба ДФС.

В Службе говорят, что следователи Офиса крупных налогоплательщиков собрали "неопровержимые доказательства совершения должностными лицами указанной государственной компании умышленных действий по уклонению от уплаты более 3 млрд грн налогов".

В Нафтогазе, в конце концов, согласились с доводами следствия и совокупностью собранных доказательств и уплатили в государственный бюджет налог на добавленную стоимость в размере более 3 млрд грн. Документальное оформление завершения процедуры растаможивания природного газа и уплаты средств в бюджет продолжается, говорят в ДФС.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении должностным лицам Нафтогаза в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и избрания им меры предосторожности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напоминаем:

Держфискальна служба в июне провела обыски в НАК "Нафтогаз Украины" по делу предполагаемого уклонения должностных лиц от уплаты налогов на сумму 2,7 млрд грн.

Экономическая правда