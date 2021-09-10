Зеленский говорит, что экономика выстояла во время коронакризиса без поддержки финансовых институтов. Но поддержка была
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская экономика "выстояла" во время коронакризиса"без финансовых поддержек финансовых институтов", но это не так: Украина получала кредити от Всемирного банка, первый транш от МВФ в рамках программы stand-by, а также - 2,7 млрд долл от МВФ в рамках распределения 650 млрд долл "просто так".
Об этом Зеленский сказал во время выступления на Ялтинской конференции (YES).
"Скорую помощь от государства получила и наша экономика, иммунитет которой выстоял без финансовых поддержек финансовых институтов, по крайней мере в настоящее время, и других партнеров.
Мы не получили финансовую помощь, но помогали своим гражданам, как могли", - сказал Зеленский.
В частности, он упомянул о выплате 8 тыс грн помощи через "Дію".
"Мы находили дополнительные ресурсы, включая мозг и нестандартное мышление, и не включая "станок", - продолжил он.
По словам президента, Украина не имела большого падения ВВП по сравнению с другими кранами, "которые имеют большие экономики и не имеют войны в Донбассе, и не имеют оккупированных территорий".
При этом, после начала панедмии коронавируса Украина получила первый транш от МВФ в рамках программы stand-by (2,1 млрд долл в июне 2020 года).
Кроме этого, Украина неоднократно получала кредиты от Всемирного банка на борьбу с COVID-19 - в частности, 350 млн долларов от Всемирного банка для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического восстановления".
А также - 90 млн долларов в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация".
Также Украина в августе 2021 года получила "просто так" на свой счет в МВФ 1,9 млрд специальных прав заимствования (около 2,7 млрд долл) в рамках распределения 650 млрд долл между странами-членами.
Более того, Зеленский приписывал себе эту победу - в Офисе президента сразу заявили: выделение средств произошло после телефонного разговора Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Экономическая правда
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