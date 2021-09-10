Зеленский говорит, что экономика выстояла во время коронакризиса без поддержки финансовых институтов. Но поддержка была

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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская экономика "выстояла" во время коронакризиса"без финансовых поддержек финансовых институтов", но это не так: Украина получала кредити от Всемирного банка, первый транш от МВФ в рамках программы stand-by, а также - 2,7 млрд долл от МВФ в рамках распределения 650 млрд долл "просто так".

Об этом Зеленский сказал во время выступления на Ялтинской конференции (YES).

"Скорую помощь от государства получила и наша экономика, иммунитет которой выстоял без финансовых поддержек финансовых институтов, по крайней мере в настоящее время, и других партнеров.

Мы не получили финансовую помощь, но помогали своим гражданам, как могли", - сказал Зеленский.

В частности, он упомянул о выплате 8 тыс грн помощи через "Дію".

"Мы находили дополнительные ресурсы, включая мозг и нестандартное мышление, и не включая "​​станок", - продолжил он.

По словам президента, Украина не имела большого падения ВВП по сравнению с другими кранами, "которые имеют большие экономики и не имеют войны в Донбассе, и не имеют оккупированных территорий".

При этом, после начала панедмии коронавируса Украина получила первый транш от МВФ в рамках программы stand-by (2,1 млрд долл в июне 2020 года).

Кроме этого, Украина неоднократно получала кредиты от Всемирного банка на борьбу с COVID-19 - в частности, 350 млн долларов от Всемирного банка для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического восстановления".

А также - 90 млн долларов в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация".

Также Украина в августе 2021 года получила "просто так" на свой счет в МВФ 1,9 млрд специальных прав заимствования (около 2,7 млрд долл) в рамках распределения 650 млрд долл между странами-членами.

Более того, Зеленский приписывал себе эту победу - в Офисе президента сразу заявили: выделение средств произошло после телефонного разговора Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Экономическая правда