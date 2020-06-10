Перший транш МВФ у 2,1 мільярда доларів уже направили в Україну — Рашкован

Перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів уже направили в Україну - він буде на рахунках Кабміну з урахуванням тимчасової різниці і швидкості проходження коштів в міжнародних платіжних системах.

Про це повідомив у Facebook представник України у Фонді Владислав Рашкован.

"Рада директорів МВФ затвердила нову програму Stand-by для України. 18 місяців. 5 млрд доларів. Всі кошти спрямовуються до бюджету. Перший транш в 2.1 млрд доларів вже направлений в Україну - буде на рахунках Уряду з урахуванням тимчасової різниці і швидкості проходження коштів в міжнародних платіжних системах", - написав Рашкован.

"Українська програма Stand-by - перша нова структурна програма (upper credit tranche program), яку затвердила Рада директорів МВФ з 26 березня цього року (коли Фонд перейшов на роботу в умовах карантину).

З 26 березня і до сьогодні затверджувалися тільки програми emergency financing або ж (щоб надати більше коштів до бюджету для реакції на пандемію) трохи видозмінювалися умови раніше затверджених програм (programs were augmented)", - пояснив він.

Нагадаємо:

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

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Економічна правда