Україна отримала 2,7 мільярда доларів від МВФ

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23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова у Facebook.

Виділення СПЗ забезпечить додаткову ліквідність світової економічної системи, адже доповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від внутрішнього чи зовнішнього боргу, кажуть у МВФ.

Україна отримала свою частину пропорційно до квоти в Міжнародному валютному фонді.

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Нагадаємо:

Країни-члени МВФ у понеділок, 23 серпня, починають отримувати свої частки нових спецправ запозичень (СПЗ), які становлять близько 650 мільярдів доларів. Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді отримає понад 2,7 млрд дол.

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів.

Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді отримає понад 2,7 млрд доларів.

Економічна правда