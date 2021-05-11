Світовий банк надасть Україні 90 мільйонів доларів на вакцинацію

Світовий банк схвалив надання Україні кредиту у 90 мільйонів доларів у рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація", метою якого є організація публічних закупівель вакцин та проведення щеплень серед населення.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

Серед напрямків проєкту є покращення інфраструктури для зберігання та транспортування вакцин, відшкодування витрат на проведення щеплень, посилення IT систем та інформаційні кампанії з підвищення обізнаності населення.

Проєкт від Світового банку також покриє витрати Національної служби здоров’я на щеплення 10 мільйонів осіб та "забезпечить ефективний розподіл вакцин між пріоритетними групами, як визначено дорожньою картою впровадження вакцинації в Україні".

Нова позика допоможе Україні з закупівлею вакцин та впровадженням щеплень як у контексті міжнародної ініціативи COVAX, так й інших:

"Україна вже почала вакцинувати пріоритетні групи, проте критичною на даний момент метою є прискорення темпів щеплень, водночас звертаючи увагу на групи ризику", – додав директор банку у східній Європі Аруп Банерджі.

Нагадуємо:

Невдовзі Рада директорів Світового банку розгляне фінансування 5 спільних з Україною проєктів, зокрема щодо вакцинації від COVID-19 – сторони також готуються до обговорення наступної чотирирічної стратегії партнерства.

У січні повідомлялося, що Світовий банк надасть Україні допомогу у 2,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.



Економічна правда