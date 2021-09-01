Новости 1 сентября: старт "налоговой амнистии" и трансформация Украины за 280 млрд долларов

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Об энергетике. Украина и США согласовали сотрудничество в сфере энергетики, подписав соответствующий документ - американская сторона планирует инвестировать до 30 млрд долларов в украинскую атомную энергетику.

О налогах. С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

О газе. Цена на газ в Европе с поставкой на главном хабе Европы - TTF в Нидерландах - 1 сентября составила около 632,33 доллара за тысячу кубометров, с доставкой до границы Украины без НДС цена достигает 677,65 доллара

Об изменениях. Во время визита в США президент Владимир Зеленский представил План трансформации Украины на 5-10 лет, состоит из более 80 проектов на сумму 277 млрд долларов

О госдолге. Министерство финансов 1 сентября 2021 года погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году на сумму более 1,3 миллиарда долларов

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Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, которые есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Добровольное декларирование доходов продлится год. Кто и что должен задекларировать, как это сделать, и какие риски для граждан несет в себе добровольное раскрытие информации о собственных доходах?