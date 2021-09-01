США можуть інвестувати в атомну енергетику України до 30 мільярдів доларів – Зеленський
Україна і США погодили співпрацю у сфері енергетики, підписавши відповідний документ - американська сторона планує інвестувати до 30 млрд доларів в українську атомну енергетику.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у США під час спілкування з журналістами 1 вересня, передає Суспільне.
"Була важлива і результативна зустріч з Міністерством енергетики США, з пані міністром. Підписаний важливий документ. Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України... Думаємо, що (інвестиції - ред.) складатимуть від 5 до 30 млрд доларів", - сказав Зеленський.
За його словами, це лише перший крок у співпраці між двома країнами: "Зараз маємо підтримку США. Вважаю, потужна перемога для обох країн".
Президент додав, що Україна також бачить підтримку Міністерства енергетики США у питанні "Північного потоку-2".
Нагадаємо:
НАЕК "Енергоатом" і американська електротехнічна компанія Westinghouse electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків АЕС.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua