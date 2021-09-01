Ціна на газ у Європі стрибнула вище 630 доларів за тисячу кубометрів

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Ціна на газ у Європі з поставкою на головному хабі Європи – TTF в Нідерландах – 1 вересня становила близько 632,33 долара за тисячу кубометрів, з доставкою до кордону України без ПДВ ціна сягає 677,65 долара.

Про це йдеться у даних Української енергетичної біржі.

У розрахунку з поставкою до кордону України з податком на додану вартість ціна на газ становить 813,18 долара за тисячу кубометрів.

На хабі Gaspool ціна становить 624,55 долара за тисячу кубометрів, NSG – 627,56 долара, CEGH – 628,82 долара.

фото: уеб

Ціни на газ постійно зростають з березня 2021 року, але влітку набрали темпів. Це пов’язано з низьким рівнем наповненості європейських підземних сховищ газу. Внаслідок ремонтів на газогонах російського Газпрому, ЄС недоотримав близько 2 млрд кубометрів газу. Попри це, російський монополіст відмовився нарощувати транзит через Україну.

Як раніше пояснював очільник оператора української газотранспортної системи Сергій Макогон, щоб компенсувати європейцям недоотримані обсяги газу, Газпром спустошує свої ПСГ у Європі.

"Навіть зараз Газпром відбирає газ із сховищ для виконання своїх контрактів. Відповідно дефіцит газу у ПСГ Європи значною частиною є штучним і не є першопричиною зростання цін", – пояснив він.

Ціни на європейських хабах подані у вимірі МВт-год, для перерахунку на тисячу кубометрів використовується коефіцієнт 10,62.

Нагадуємо:

У липні транзит природного газу українською газотранспортною системою до країн Європи становив 3,8 млрд м3, Газпром не збільшував транзит та виснажував свої європейські запаси у сховищах до 13%.

Російський газовий монополіст "Газпром" 3 серпня фактично зупинив закачування газу в підземні сховища Європи.

Економічна правда