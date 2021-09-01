З 1 вересня стартувала податкова амністія: що можна амністувати і які ставки

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З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

Про це йдеться у статті ЕП.

"Здавалося б, податкова амністія - ідеальний шанс для найзаможніших українців нарешті показати державі скільки насправді статків вони заробили та накопичили в обхід податкової.

Однак багатьом олігархам про податкову амністію залишається лише "мріяти". У законі прямо заборонено брати участь в амністії особам, які були державними службовцями з 1 січня 2005 року", - йдеться у матеріалі.

Тобто, Рінату Ахметову, Сергію Таруті, Віктору Пінчуку чи, наприклад, Вадиму Новинському так і не вдасться розпочати своє фінансове життя з чистого листка, бо вони за останні 17 років у різний час працювали на державній службі або ж обиралися до Верховної ради.

З іншого боку таке обмеження не дозволить скористатися податковою амністією колишнім держслужбовцям дещо "меншого калібру", які могли нажити незаконні статки завдяки корупції, пише автор статті.

"Щоправда, за бажанням, цю заборону можна легко обійти, оскільки за словами голови парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, скористатись правом податкової амністії можуть родичі колишніх держслужбовців.

Крім чиновників, скористатися податковою амністією не зможуть особи, проти яких Україна запровадила санкції, а також неповнолітні, недієздатні особи, які перебувають на утриманні в інших осіб чи держави.

При цьому, основна цільова аудиторія податкової амністії - підприємці (ФОПи та самозайняті особи), які у минулому занижували розмір податкових зобов’язань, ухилялися від сплати ЄСВ або ж бізнесмени, які взагалі працювали без державної реєстрації.

Підійде амністія також для заробітчан, які працювали за кордоном нелегально або не сплачували там податки. Тим же, хто офіційно працював закордоном подавати одноразову декларацію не потрібно – їхні статки держава має визнавати легальними за замовчуванням, відповідно до міждержавних податкових угод.

Громадяни, яким частково або повністю виплачували заробітну плату "в конвертах" чи отримували інші доходи без сплати податків - потенційно теж можуть скористатись податковою амністією. Але якщо ці кошти вони тривалий час відкладали або придбали активи, що підпадають під амністію.

Що можна амністувати

В рамках амністії всі бажаючі подаватимуть до податкової служби декларації, в яких можна вказати:

рухоме та нерухоме майно,

валютні цінності та інші активи (наприклад корпоративні права), які свого часу громадянин набув у власність не сплативши з них податків.

Держава прощає кожному громадянину активи на суму до 400 тис грн.

"Тобто, якщо хтось заробив такі кошти, придбав якісь активи, або просто залишив під подушкою, не сплативши з них податків, то потреби в подачі спеціальної декларації немає. Навіть після завершення періоду амністії, податкові органи не матимуть права перевіряти законність їх походження.

Поки що немає чіткої відповіді на запитання, як діяти громадянину, незаконні доходи якого становлять умовно 1 млн грн: подавати декларацію на всю суми чи лише на 600 тис грн. Проте достеменно відомо одне - якщо особа подасть декларацію, в якій вартість активів перевищуватиме 400 тис грн, то сплачуватиме податки з усієї суми", - йдеться у статті.

Скільки коштуватиме амністія

Основна ставка податкової амністії становить 5%. За цією ставкою можна легалізувати гроші, покладені на спеціальний рахунок у банку, нерухомість, автомобілі та інше рухоме майно, які перебувають на території України.

У разі, якщо можливості за раз сплатити 5% від суми активів, що амністуються, немає, то податкове зобов’язання можна розбити на три роки. Однак у цьому разі ставка податку становитиме не 5%, а 6% (2% від вартості амністованого майна щороку).

Вища ставка діятиме для активів, що перебувають за кордоном: грошей в іноземних банках, нерухомості, автомобілів та іншого майна, які знаходяться в інших країнах. Під час декларування цих активів доведеться сплатити 7% податку. У разі, якщо декларація подаватиметься з 1 березня 2022 року, ставка зросте до 9%.

Розстрочити сплату податків на 3 роки у цьому разі можна за ставкою 9,5% (якщо декларація подаватиметься до березня 2022 року) і 11,5% (після 1 березня 2022 року).

Водночас найвигідніші умови амністії передбачені для активів, які декларант захоче не просто показати державі, але й позичити їй на строк понад 1 рік.

У разі придбання за кошти, що амністуються, ОВДП зі строком обігу 365 днів без можливості дострокового погашення у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року, з таких грошей доведеться заплатити лише 2,5% податку.

У разі, якщо особа захоче розстрочити сплату цього податку на 3 роки, то ставка зросте з 2,5% до 3%.

Читайте детальніше у статті ЕП: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

Покрокова інструкція подання декларації.

Економічна правда