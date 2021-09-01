Зміни у 280 млрд доларів: Зеленський у США представив план України на 10 років

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Під час візиту до США президент Володимир Зеленський представив План трансформації України на 5-10 років, що складається з понад 80 проєктів на суму 277 млрд доларів.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Зеленський під час презентації зауважив, що усі зміни відбуваються в умовах війни, відтак безпека залишається ключовим викликом для України.

"Повне відновлення суверенітету й територіальної цілісності України є ключовою метою", – наголосив він.

Документ із назвою A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine окреслює бачення розбудови України на найближчі роки як "безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

Він визначає "амбітні цілі щодо розвитку людського капіталу, забезпечення "зеленої" трансформації та енергетичної безпеки країни". Зеленський назвав план інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці, що містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проекти.

"Закладені в плані понад 80 проектів – це амбітні проекти на загальну суму 277 мільярдів доларів. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій", – сказав він.

Нагадуємо:

У Білому домі розповіли про ключові домовленості, які будуть досягнуті між Україною та США в рамках зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні 1 вересня.

Економічна правда