Україна погасила єврооблігацій на 1,3 мільярда доларів

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Міністерство фінансів 1 вересня 2021 року погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики, випущених під час реструктуризації в 2015 році на суму понад 1,3 мільярди доларів.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

З цієї суми погашення основної суми єврооблігацій становить 974 мільйони доларів. Ще 334,6 млн доларів є процентними платежами за єврооблігаціями з терміном погашення в 2021-2027 роках.

Вересень є піковим періодом з виплат за погашенням та обслуговуванням держборгу. У серпні 2021 року Україна повинна була витратити на погашення і обслуговування держборгу 27,5 млрд грн, у вересні - 104,9 млрд грн.

До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 млрд доларів, зазначили у Мінфіні.

Випуск ОЗДП із погашенням у 2021 році номінальною сумою 1,409 млрд доларів здійснили у 2015-16 роках за процентною ставкою 7,75% на рік.

В липні 2020 року з метою зменшення пікового навантаження на державний бюджет з погашення державного боргу Міністерство фінансів здійснило активну операцію з управління державним боргом, а саме викупило єврооблігації із погашенням в 2021 році на суму 435 мільйонів доларів.

Нагадуємо:

Віцепрем’єр-міністр економіки Олексій Любченко заявляв, що у вересні Україна безболісно проведе пікові виплати за держборгом, кошти на це є.

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів. Україна отримає 2,7 мільярда доларів.

Україна за рахунок нового випуску єврооблігацій з погашенням в 2033 році на 2 млрд дол викупить єврооблігації з погашенням у 2021 і 2022 роках на номінальну суму відповідно 434,819 млн дол і 371,341 млн дол.

Економічна правда