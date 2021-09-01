"Метинвест" Ахметова-Новинского за полгода получил 2,7 миллиарда долларов чистой прибыли

фото: metinvest holding

Материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест" - Metinvest B.V. - по итогам первых 6 месяцев 2021 года получила 2,77 млр долл чистой прибыли с положительной маржой 33%.

Об этом говорится в презентации компании о результатах за 1 полугодие 2021 года, опубликованной 1 сентября 2021 года.

При этом, первое полугодие прошлого года компания завершила с чистым убытком в 240 млн долл и отрицательной маржой 5%.

За отчетный период выручка выросла на 70% - до 8,47 млрд долл (с 4,97 млрд долл), а EBITDA увеличилась в 5,3 раза - до 3,79 млрд долл (с 715 млн долл).

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Напоминаем:

В группе СКМ, которой владеет Ринат Ахметов, технически к IPO готовы все компании - только целесообразность выхода будет определена, первой на первичное публичное размещение пойдет "Метинвест".

Днепровский коксохимический завод, входящий в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова, победил на тендере по продаже имущественного комплекса Днепровского меткомбината (холдинг ИСД) с предложением 9,17 млрд грн.

"Днепровский металлургический комбинат" является одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины - в 2019 году он объявил о вынужденной остановке основных производственных мощностей.

В 2017 году сообщалось, что ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), которое ранее входило в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", перешло под контроль холдинга "Метинвест".

Но оборудования этого комбината - трансформаторы и доменные печи - в мая 2018 года по 400 млн грн выкупило соседнее предприятие - "Днепровский коксохимический завод", подконтрольный Ахметову.

Впоследствии Ахметов решил официально выкупить Днепровский меткомбинат, Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации. Метинвест разрешение на приобретение получил, но АМКУ заметил, что владельца ДМК определит аукцион.

Экономическая правда