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Компанія "Метінвест" готова до IPO – голова СКМ

Середа, 30 червня 2021, 14:49
 
фото: metinvest holding

У групі СКМ, якою володіє Рінат Ахметов, технічно до IPO готові усі компанії – щойно доцільність виходу буде визначена, першою на первинне публічне розміщення піде "Метінвест".

Про це голова СКМ Олег Попов розповів в інтерв’ю Економічній правді.

Щойно СКМ була створена, зазначив він, у групі визначили, що бізнеси повинні бути готові до IPO впродовж пів року або року. Першою компанією, готовою до виходу на біржу, є "Метінвест". 

"Якщо ми вирішимо, що IPO нам вигідно, і захочемо продати частину компанії, це буде якраз "Метінвест", – додав він.

Щодо ДТЕК, для публічного розміщення акцій розглядають не всю компанію, а лише DTEK Rеnеwаblеs, який займається зеленої генерацією.

Зі слів Попова, технічно в СКМ до виходу готові практично всі компанії, а "Метінвест" готовий і технічно, і за потребою. Водночас, він заявив, що говорити про терміни розміщення акцій "Метінвесту" ще зарано, як і про можливу частку акцій, виставлену на продаж.

Читайте більше у матеріалі ЕП: Голова СКМ Олег Попов: Навіщо Ахметову сидіти на двох стільцях? Він міцно стоїть на ногах

Економічна правда

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Метінвест Ахметов СКМ

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