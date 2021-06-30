Компанія "Метінвест" готова до IPO – голова СКМ

фото: metinvest holding

У групі СКМ, якою володіє Рінат Ахметов, технічно до IPO готові усі компанії – щойно доцільність виходу буде визначена, першою на первинне публічне розміщення піде "Метінвест".

Про це голова СКМ Олег Попов розповів в інтерв’ю Економічній правді.

Щойно СКМ була створена, зазначив він, у групі визначили, що бізнеси повинні бути готові до IPO впродовж пів року або року. Першою компанією, готовою до виходу на біржу, є "Метінвест".

"Якщо ми вирішимо, що IPO нам вигідно, і захочемо продати частину компанії, це буде якраз "Метінвест", – додав він.

Щодо ДТЕК, для публічного розміщення акцій розглядають не всю компанію, а лише DTEK Rеnеwаblеs, який займається зеленої генерацією.

Зі слів Попова, технічно в СКМ до виходу готові практично всі компанії, а "Метінвест" готовий і технічно, і за потребою. Водночас, він заявив, що говорити про терміни розміщення акцій "Метінвесту" ще зарано, як і про можливу частку акцій, виставлену на продаж.

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Економічна правда