Всі розділи
Укр / Рус

Підконтрольний Ахметову "Дніпровський меткомбінат" зупиняє виробництво

Четвер, 3 жовтня 2019, 13:03
 
Дніпровський металургійний комбінат
ФОТО: СХЕМИ

Одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України "Дніпровський металургійний комбінат" оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, з метою скорочення поточних витрат комбінату, а також збереження робочих місць адміністрацією підприємства прийнято рішення не вводити в роботу зупинені раніше на ремонти ДП-9, ДП-12 - в доменному цеху, кисневий конвертор №1, МНЛЗ-3 - в конвертерному.

"Персонал, який обслуговує дані виробничі дільниці, частково переходить на допоміжні роботи, частково виводиться в простій", - заявили в компанії.

Нагадаємо:

Найбільшими виробниками сталі та чавуну в Україні є заводи Ріната Ахметова та Вадима Новинського, які входять в групу компаній "Метінвест": ПрАТ "Азовсталь", ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"

У травні 2018 року олігархи взяли під контроль й "Дніпровський металургійний комбінат". Формально комбінат належить корпорації ІСД, співвласником якої є народний депутат Сергій Тарута.

Але обладнання цього комбінату – трансформатори та доменні печі – у травні 2018 року за 400 млн грн викупило сусіднє підприємство – "Дніпровський коксохімічний завод", підконтрольний Ахметову та Новинському.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ахметов Тарута Новинський

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд розгляне справу про продаж "Укртелекома" Ахметову ще раз 15 вересня 2019, 10:00
В АМКУ анонсували справи по компаніях Ахметова, Косюка і Фірташа 12 вересня 2019, 10:54
ДТЕК Ахметова сфокусується на роботі з європейським ринком стартапів 10 вересня 2019, 15:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!