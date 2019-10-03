Підконтрольний Ахметову "Дніпровський меткомбінат" зупиняє виробництво
Одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України "Дніпровський металургійний комбінат" оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.
Про це повідомляє прес-служба підприємства.
"В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні.
Як наголошується, з метою скорочення поточних витрат комбінату, а також збереження робочих місць адміністрацією підприємства прийнято рішення не вводити в роботу зупинені раніше на ремонти ДП-9, ДП-12 - в доменному цеху, кисневий конвертор №1, МНЛЗ-3 - в конвертерному.
"Персонал, який обслуговує дані виробничі дільниці, частково переходить на допоміжні роботи, частково виводиться в простій", - заявили в компанії.
Нагадаємо:
Найбільшими виробниками сталі та чавуну в Україні є заводи Ріната Ахметова та Вадима Новинського, які входять в групу компаній "Метінвест": ПрАТ "Азовсталь", ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".
У травні 2018 року олігархи взяли під контроль й "Дніпровський металургійний комбінат". Формально комбінат належить корпорації ІСД, співвласником якої є народний депутат Сергій Тарута.
Але обладнання цього комбінату – трансформатори та доменні печі – у травні 2018 року за 400 млн грн викупило сусіднє підприємство – "Дніпровський коксохімічний завод", підконтрольний Ахметову та Новинському.
Економічна правда
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