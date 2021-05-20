"Метінвесту" Ахметова дозволили викупити Дніпровський меткомбінат

Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії Metinvest на придбання активів Дніпровського металургійного комбінату, але наголосили, що власника ДМК визначить аукціон.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

В АМКУ кажуть, що продаж єдиного майнового комплексу (ЄМК) комбінату відбувається в рамках санації боржника, "ДМК". Це необхідно для запобігання зупинки роботи та ліквідації підприємства.

Підприємства групи Метінвест є кредиторами ДМК, вимоги яких визнано в рамках справи про банкрутство.

На більшості спільних ринків концентрація не спричинила би значного впливу: сталевої заготовки, прутки, дрібно та середньорозмірного фасонного прокату загального призначення. На ринках катанки, помольних куль, осей для залізничного транспорту діяльність здійснює лише ПАТ "ДМК".

Проте щодо ринку товарного чавуну АМКУ зробив висновок, що концентрація може призвести до посилення ринкового становища Групи Метінвест. Так, протягом 2018-2019 рр. і 9 місяців 2020 року зростали частки учасників концентрації, а крім них виробництво чавуну здійснювали лише інші 2 українські підприємства.

Аби цього уникнути Метінвест мав взяти на себе зобов’язання щорічно (протягом 3 років) продавати на внутрішній ринок понад 12 тисяч тонн чавуну за ринковими цінами, аби усунути можливий негативний вплив на конкуренцію.

Зазначається, що з боку споживачів, експертів і конкурентів на ринку чавуну до Комітету не надійшло жодних негативних зауважень щодо концентрації. Серед чинників, що врівноважують ситуацію на ринку, є те, що він профіцитним та експортоорієнтованим. Отже, конкуренти можуть самостійно задовольнити попит на чавун в Україні шляхом експансії на внутрішньому ринку за рахунок переорієнтації з експорту.

Інший чинник – ринок має рівну владу покупця, найбільшим з яких є Інтерпайп.

Водночас, зауважили в АМКУ, дозвіл не означає, що саме метінвест купить актив – новий власник активів ДМК згідно Кодексу з процедур банкрутства буде визначений на електронному аукціоні. Наразі вже є два зацікавлених підприємства, кажуть у Комітеті.

Нагадуємо:

Компанія "Metinvest B.V" надала пропозиції щодо зобов'язань при концентрації у вигляді опосередкованого набуття у власність "Дніпровского металургійного комбінату" у Кам'янському - вони дозволяють АМКУ прийняти рішення про надання дозволу на концентрацію.

"Дніпровський металургійний комбінат" є одним із найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України – у 2019 році він оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.

У 2017 році повідомлялося, що ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК), яке раніше входило в корпорацію "Індустріальний союз Донбасу", перейшло під контроль холдингу "Метінвест".

Але обладнання цього комбінату – трансформатори та доменні печі – у травні 2018 року за 400 млн грн викупило сусіднє підприємство – "Дніпровський коксохімічний завод", підконтрольний Ахметову та Новинському.

Економічна правда