"Метінвест" Ахметова хоче офіційно викупити Дніпровський металургійний комбінат

Дніпровський металургійний комбінат ФОТО: СХЕМИ

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи щодо викупу холдингом "Ментінвест" Ріната Ахметова активів Дніпровського металургійного комбінату - одного з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України.

Про це йдеться в інформації АМКУ.

"Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого від 10.02.2021 року № 01/35-р розпочато розгляд справи про концентрацію № 126-25/7-21-ЕК у вигляді опосередкованого набуття у власність компанією "Metinvest B.V" (м. Гаага, Нідерланди) активів … які належать публічному акціонерному товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ", - повідомляє Комітет.

Формально комбінат наразі належить корпорації "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), кінцевими бенефіціарами якої є Сергій Тарута та Олег Мкртчан. Станом на 11 лютого щодо комбінату порушено справу про банкрутство.

METINVEST B.V. зареєстровано у м. Гаага, Нідерланди. Кінцевим бенефіціаром холдингу є олігарх Рінат Ахметов

Нагадаємо:

У 2017 році повідомлялося, що ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК), яке раніше входило в корпорацію "Індустріальний союз Донбасу", перейшло під контроль холдингу "Метінвест".

У 2019 році одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України "Дніпровський металургійний комбінат" оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.

Але обладнання цього комбінату – трансформатори та доменні печі – у травні 2018 року за 400 млн грн викупило сусіднє підприємство – "Дніпровський коксохімічний завод", підконтрольний Ахметову та Новинському.

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Економічна правда