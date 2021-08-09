Новости 9 августа: новый временный председатель Укрзализныци, банки просят сворачивать кредиты "5-7-9"

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О Бюро экбезопасности. На заседании 9 августа Комиссия по конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности определила шорт-лист из 12 кандидатов по итогам тестирования, после собеседования и ситуационных задач трех из них подадут на рассмотрение премьер-министру

О бизнесе. Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, направил письмо в Национальный банк и Министерство финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Об Укрзализныце. Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление о его увольнении от этих обязанностей - заявление удовлетворили, а преемником может стать экс-менеджер в холдинге SCM Рината Ахметова. Он 7 лет работал менеджером по инвестициям.

О ценах. В июле 2021 года инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2% по сравнению с июнем 2021 года - снизилась до 0,1%. Двузначной инфляция была еще в 2018 году.

О бедности. 67,1% украинских домохозяйств относят себя к категории бедных, только 1% - к представителям среднего класса.

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Программа не достигла цели: банки просят свернуть антикризисные кредиты под 5-7-9% от Зеленского

"Доступные кредиты 5-7-9%" себя не оправдали. Против продления программы выступают международные банки. Каких результатов достигла инициирована Владимиром Зеленским программа и как она изменится?