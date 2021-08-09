Офіційно: керівник Укрзалізниці Юрик йде у відставку

Іван Юрик фото latifundist.com

Виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву щодо його звільнення від цих обов’язків – заяву задовольнили, а наступником може стати ексменеджер в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

У компанії зазначили, що "взяли до відома рекомендацію, зазначену у рішенні Ради національної безпеки та оборони" та пов’язані з цим обговорення. Зокрема – доручення від Міністерства інфраструктури, засноване на рішенні Кабміну, акціонера УЗ.

Наглядова рада 7-8 серпня провела позачергове засідання та вирішила задовольнити заяву Івана Юрика щодо звільнення його від тимчасового виконання обов'язків голови правління з дати призначення нового тимчасово виконуючого обов’язки.

Юрик продовжить роботу в УЗ на посаді члена правління, відповідального за фінанси. Наглядова рада рекомендує Кабміну задовольнити вказану заяву та схвалити відповідне рішення.

Наглядова рада також розглянула рекомендацію Номінаційного комітету та вирішила рекомендувати уряду погодити призначення Олександра Камишіна новим тимчасово виконуючим обов’язки голови правління до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління.

"Процес обрання постійного голови правління у прозорий та конкурентний спосіб, як це визначено Статутом Укрзалізниці, триває. Відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги у цьому процесі має бути завершено вже на цьому тижні", – додали в УЗ.

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Нагадуємо:

9 серпня Економічна правда повідомила, що наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала Кабінету міністрів призначити на посаду в. о. керівника компанії Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Раніше співрозмовники ЕП в уряді зазначили, що покласти обов’язки голови УЗ планується на міністра Кубракова. Пізніше цю інформацію підтвердили в Мінінфраструктури.

Рада нацбезпеки виносила питання Укрзалізниці на своє засідання 30 липня. Зокрема, тоді було ініційоване введення тимчасового керівництва на підприємстві до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства.

РНБО з посиланням на дані Служби безпеки вказує на аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії.

Рада також заявила, що економічно необґрунтовані тарифи УЗ можуть призвести до банкрутства компанії, а борги компанії – до технічного дефолту.

Економічна правда