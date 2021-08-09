Цукор +83,5%, олія +79%: інфляція в Україні побила трирічний рекорд. Що подорожчало найбільше

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У липні 2021 року інфляція у річному вимірі прискорилась до 10,2%, порівняно з червнем 2021 року - знизилась до 0,1%. Двозначною інфляція була ще в 2018 році.

Про це свідчать дані Держстату.

"Інфляція на споживчому ринку в липні 2021 року порівняно з червнем 2021 року становила 0,1%, з початку року - 6,5%", - заявили в Держстаті.

При цьому, базова інфляція в липні 2021р. порівняно з червнем 2021р. становила ‐0,1%, з початку року - 4,2%.

Продукти харчування і безалкогольні напої

Зазначається, що на споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,1%. Найбільше (на 8,1%) подешевшали овочі (на 2,7% до липня 2020-го).

На 0,7-0,5% знизилися ціни на соняшникову олію, сало, фрукти.

Водночас до липня 2020 року соняшникова олія подорожчала на 79%, фрукти - подешевшали на 12,2%, яйця - подорожчали на 33%.

Порівняно з червнем 2021 року цукор подорожчав на 6,7%, а порівняно з липнем 2020-го - на 83,5%.

Хліб до червня 2021-го подорожчав на 0,2%, а до липня 2020-го - на 16%.

Молоко за рк подорожчало на 6,5%, масло - на 8,9%, м'ясо - на 11,1%, сир і творог - на 7,2%.

Безалкогольні напої у річному вимірі подорожчали на 2,9%.

Одяг і взуття

Одяг порівняно з червнем 2021-го подешевшав на 4,7%, з липнем 2020-го - на 4,2%. Взуття за рік подешевшало на 4,6%.

Житло, вода, газ, електроенергія та інші види палива

У річному вимірі природний газ подрожчав на 164,5%, гаряча вода, опалення - на 13,9%, електроенергія - на 36,6%.

Утримання та ремонт житла - на 9%, Водопостачання - на 11%.

Охорона здоров'я

Медичні товари і обладнання, фармацевтична продукція порівняно з липнем 2020-го подорожчали на 5,6%, амбулаторні послуги - на 9,7%.

Транспорт

Паливо і мастила у річному вимірі подорожчали на 33,8%, транспортні послуги - на 11,7%.

Залізничний пасажирський транспорт - на 9,4%, автожорожній пасажирський транспорт - на 12%.

Освіта до липня 2020-го подорожчала на 14,6%, зв'язок - на 4,8%.

В оновленому макроекономічному прогнозі Національного банку пік інфляції цього року прогнозувався на осінь.

Тобто, швидше за все, показники інфляції продовжуватимуть своє зростання. Вже наприкінці 2021 року НБУ очікує, що темпи росту цін знизяться до 9,6% на рік, а вже у другій половині 2022 року річна інфляція має потрапити до цільового коридору 4-6%.

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Нагадуємо:

Нацбанк погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8% до 9,6% з огляду на стрімке зростання світових цін та подальше відновлення попиту.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних з 23 липня 2021 року.

У червні 2021 року інфляція у річному вимірі залишилась на рівні 9,5%, порівняно з травнем 2021 року - знизилась до 0,2%.

Інфляція у червні становила 9,5% та дещо перевищила прогноз Нацбанку, але відхилення зменшилося, адже сповільнювалось зростання цін на сирі продукти.

Економічна правда