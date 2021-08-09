Держстат: 67% українців вважають себе бідними, середнім класом – лише 1%

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67,1% українських домогосподарств відносять себе до категорії бідних, лише 1% - до представників середнього класу.

Про це йдеться у даних звіту "Самооцінка домогосподарств рівня своїх доходів за 2020 рік", який Держстат оприлюднив 6 серпня.

Відповідно до звіту, до представників середнього класу себе відносять 1% українців, до категорії небідних, але ще не представників середнього класу - 31,9%, до бідних - 67,1%.

У відповідь на питання про дохід, який дозволяє вважати себе представником середнього класу, 71,3% назвали суму понад 22 тис грн на місяць.

При цьому, у категорії "заможних" стоїть прочерк, тобто до багатих себе зараховують менше 0,1% українців.

У звіті також йдеться, що лише 1,6% домогосподарств вважають, що за останні 12 місяців їх матеріальний стан покращився, 4,4% - скоріше покращився, 43,6% - залишився без змін, 29,2% - скоріше погіршився, 21,2% - погіршився.

Водночас лише 7,1% домогосподарств вважають, що їх матеріальний стан у наступні 12 місяців покращиться, 47,4% - вважають, що матеріальний стан залишиться без змін, 44,3% - погіршиться, 1,2% - не змогли відповісти по прогнозу щодо матеріального стану.

Зазначається, що звіт Держстату склали на базі даних вибіркового дослідження матеріальних умов домогосподарств.

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Економічна правда