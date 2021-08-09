За посаду голови Бюро екбезпеки змагатимуться 12 кандидатів

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На засіданні 9 серпня Комісія з конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки визначила шортліст з 12 кандидатів за підсумками тестування, після співбесіди та ситуаційних завдань трьох із них подадуть на розгляд прем’єр-міністру.

Про це відомо з трансляції засідання.

Так, голова комісії Тимофій Милованов оголосив 12 кандидатів, що за підсумками тестування на знання законодавства та на вербально-логічне мислення набрали найбільше балів. Комісія повинна була обрати 7 кандидатів за рейтинговим балом, а також усіх, чий бал дорівнює результату 7-го кандидата.

Максимальний бал, 8, набрали три кандидати: Ганна Горбенко, Сергій Маштабей та Вадим Мельник. Решта допущених до наступного етапу кандидатів набрали по 7 балів: Василь Горбаль, Раджамі Джан, Олександр Карєєв, Аттіла Ковчі, Сергій Олійник, Роман Осипчук, Сергій Солодченко, Олексій Туровський, Юлія Яцик.

Кандидатів з шортлісту допускають до виконання ситуаційних завдань та співбесіди після спецперевірки, передбаченої законом "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади". За результатами цих етапів, згідно регламенту, комісія відбере трьох кандидатів, яких подадуть на розгляд прем’єр-міністрові Денисові Шмигалеві.

Співбесіди проводитимуть 13 серпня з 12:00 до 18:30, а відповіді на ситуаційні завдання кандидати подають до 11 серпня.

Більше про конкурс читайте у статті ЕП: Головний у країні з економічних злочинів: хто очолить Бюро економічної безпеки?

Нагадуємо:

Конкурсна комісія допустила до конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) 48 кандидатів - оприлюднили повний список претендентів.

29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

З 16 червня комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки оголосила відбір кандидатур, він відкритий до 7 липня 2021 року – комісія затвердила умови конкурсу.

ЕП писала, що Бюро економічної безпеки найімовірніше може очолити голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, член Ради Національного банку Василь Горбаль або колишній політик Микола Катеринчук.

Економічна правда