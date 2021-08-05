Новости 5 августа: выплаты по госдолгу, оплата за лицензии на игорный бизнес

О выплатах по госдолгу. В августе 2021 года Украина должна потратить на погашение и обслуживание госдолга 27,5 млрд грн, в сентябре - 104,9 млрд грн.

О лицензиях на игорный бизнес. На 19 июля с февраля государственный бюджет получил 976,2 миллиона гривень по уплате за лицензии на ведение игорного бизнеса – к концу года эти поступления могут уменьшиться из-за принятия закона №2713-д парламентариями.

О цене гектара сельхозземли. По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - что практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн/га.

О международных резервах. Международные резервы Украины по предварительным данным составили 2,895 млрд долл в эквиваленте на 1 августа, в течение июля они выросли на 2,1% прежде всего из-за доразмещения правительством еврооблигаций и покупки регулятором валюты на межбанке.

О главе НБУ. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что увольнение главы НБУ Кирилла Шевченко не на повестке дня.

О Кинахе. Президиум Национального трехстороннего социально-экономического совета предложил президенту Владимиру Зеленскому назначить главой совета экс-регионала Анатолия Кинаха.

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