Пик выплат: В сентябре Украина должна выплатить 105 миллиардов по госдолгу – Минфин

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В августе 2021 года Украина должна потратить на погашение и обслуживание госдолга 27,5 млрд грн, в сентябре - 104,9 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

При этом, на сентябрь запланированы крупные выплаты в этом году.

По внешнему госдолгу нужно заплатить 81,4 млрд грн, из них 65,1 млрд грн - погашение, 16,3 млрд грн - обслуживание долга.

А по государственным внутренним долгом должно быть оплачено 23,52 млрд грн (погашение - 15,09 млрд грн, обслуживание - 8,43 млрд грн).

До конца года нужно заплатить 258 млрд грн.

Напомним:

Украина 22 июля осуществила прайсинг еврооблигаций на сумму 500 млн долларов с доходностью 6,3% – в апреле на Лондонской фондовой бирже допустили к обращению украинские евробонды на сумму 1,25 млрд долларов.

Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21-го мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 миллиарда долларов.

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов.

Экономическая правда