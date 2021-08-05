Зеленскому предложили назначить экс-регионала Кинаха главой социально-экономического совета

Анатолий Кинах фото: LIGA.net

Президиум Национального трехстороннего социально-экономического совета предложил президенту Владимиру Зеленскому назначить главой совета экс-регионала Анатолия Кинаха.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что кандидатуру Кинаха предложили от стороны работодателей, согласно установленной очередности ротации.

"Во исполнение норм закона "О социальном диалоге в Украине" был образован и функционирует Национальный трехсторонний социально-экономический совет и территориальные трехсторонние социально-экономические советы.

Основной целью этих постоянно действующих органов является определение и сближения позиций, достижения совместных договоренностей и принятия согласованных решений между представителями профсоюзов, работодателей и исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной социальной и экономической политики, регулирования трудовых, социальных, экономических отношений", - пояснили в ОП.

В Офисе Зеленского заявляют, что с 2016 года деятельность Национального совета не имела надлежащего организационного обеспечения, "а значит, она не могла быть в полной мере эффективной, как это определено законом".

Сообщается также, что состоялся конкурс на занятие должности секретаря Национального совета, которая был вакантной в течение пяти лет.

"Если в государстве созданы институты для наработки совместных решений и определения принципов формирования государственной политики по оплате труда, обеспечения высоких стандартов охраны труда и одновременно сохранения возможности для развития бизнеса и недопущения чрезмерного фискального давления на работодателей, для поиска компромисса между работниками и работодателями, то эти институты должны работать и показывать людям реальный и понятный результат.

Работники должны знать, что деятельность профсоюзов направлена ​​на защиту их прав и повышения гарантий, а у работодателей благодаря этому совету должен быть эффективный цивилизованный инструмент для отстаивания своих интересов. Деятельность всех социальных партнеров должна быть направлена ​​на достижение общественного согласия и взаимодействия", - цитирует пресс-служба президента Зеленского.

В ОП напомнили, что Национальный совет состоит из равного количества полномочных представителей сторон социального диалога национального уровня и объединяет 60 членов, которые осуществляют свои полномочия на общественных началах:

20 членов профсоюзной стороны, которые делегируют репрезентативные объединения профсоюзов, имеющих статус всеукраинских;

20 членов стороны работодателей, которых делегируют репрезентативные объединения организаций работодателей, имеющих статус всеукраинских;

20 членов стороны органов исполнительной власти, которые назначаются Кабинетом Министров Украины.

Анатолий Кинах - президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, в 1995-1996 годах был вице-премьером по вопросам промышленной политики, в 1999 году был первым вице-премьером, в 2001-2002 годах - премьером.

В 2005 году занимал должность первого вице-премьер-министра, секретаря СНБО.

В 2006 году Кинах был избран в Раду от партии "Наша Украина" Виктора Ющенко, но в 2007 году перешел во фракцию "Партии регионов" Виктора Януковича, в правительстве Януковича получил должность министра экономики.

До 2014 года Кинах был нардепом от "Партии регионов", голосовал за так называемые "диктаторские" законы 16 января 2014 года.

Экономическая правда