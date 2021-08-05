Заместитель Ермака: Увольнение главы НБУ не на повестке дня

Кирилл Шевченко фото: нбу

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что увольнение главы НБУ Кирилла Шевченко не на повестке дня.

Об этом Тимошенко сказал в интервью Forbes Украина.

"Проблем нет и сокращение финансирования не будет. "Большое строительство" - это большой мультипликатор для экономики, поэтому госбанки дают кредиты под эти проекты.

Мы говорим НБУ о планах и где необходима помощь, они это понимают", - заявил он, комментируя то, что Национальный банк сокращает рефинансирования госбанков.

"Если у президента есть вопросы к Кириллу Шевченко, то он ставит. Его увольнение не на повестке дня. В Украине обычно пресса увольняет раньше, чем президент", - сказал заместитель главы ОП в ответ на вопрос о возможной отставке Шевченко.

Напомним:

Ранее ЭП со ссылкой на источники сообщала, что в Офисе президента Зеленского рассматривают возможность увольнения Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка, в частности из-за провала переговоров с МВФ.

Ранее об угрозе отставки Кирилла Шевченко сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

Решение об отставке Шевченко могут принять уже осенью, после выхода парламента с каникул.

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