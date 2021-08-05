Лицензии на игорный бизнес выдают с февраля. Сколько бюджет получил и сколько может потерять

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За 6 месяцев с февраля государственный бюджет получил 976,2 миллиона гривень по уплате за лицензии на ведение игорного бизнеса – к концу года эти поступления могут уменьшиться из-за принятия закона №2713-д парламентариями.

Соответствующие данные Экономической правде сообщила Нацкомиссия по регулярованию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в ответе на запрос.

Каких лицензий выдавали больше всего

По стоимости больше в бюджет принесли лицензии на казино - 288 млн грн за 6 месяцев, с небольшой разницей получено средств от онлайн-казино - 257,4 млн грн.

Еще 167 млн грн поступило от лицензий на игровые автоматы, 108 млн грн - из букмекерской деятельности. С лицензий на проведение азартных игр в залах игровых автоматов поступило 63 млн грн, игровых столов - 58,1 млн грн, из услуг в сфере "игорки" - 19,8 млн грн. Меньше всего бюджет получил от лицензий на онлайн-покер -–12 млн грн.

Количественно больше всего выдали разрешений на работу онлайн-казино (11) и на услуги в сфере игорного бизнеса (10). Меньше всего - на букмекерскую деятельность (1) и онлайн-покер (2).

Сколько стоят лицензии

Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр выдаются сроком на 5 лет. Следовательно, за год уплачивается пятая часть полной стоимости.

Дороже всего придется заплатить именно за букмекерскую деятельность - 108 млн грн в год и казино в Киеве - 72 млн грн в год.

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Как бюджет может потерять

В июле нардепы проголосовали за снижение налогов для игорного бизнеса в первом чтении, а именно для букмекеров и казино их хотят снизить с 18% до 10% и для организаторов - с 30% до 10%.

Кроме того законопроектом отменяется норма о тройном ежегодном размере лицензионных платежей за организацию азартных игр и лотерей, который действует до введения системы онлайн-мониторинга игорных заведений.

Это означает, что букмекеры ежегодно будут платить по 36 млн грн вместо 108 млн грн. Тем, кто уже успел заплатить 108 млн грн, зачислят этот платеж в последующие годы.

Норма коснется также онлайн-казино, которые платят сейчас 23,4 млн грн ежегодно - если закон примут, они будут платить в бюджет 7,8 млн грн. Это означает, что вместо 257,4 млн грн за пол года бюджет мог бы получить втрое меньше - 85,8 млн грн.

Таким образом поступления могли бы быть на 243,6 млн грн меньше. В то же время в бюджете на 2021 год заложены поступления от всех лицензий (в том числе инвестиционных, для организаторов лотерей и т.п.) на уровне 7,4 млрд грн.

Экономическая правда