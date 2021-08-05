Средняя цена гектара сельхозземли ниже отметки Минагрополитики – УКАБ

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По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - что практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн/га.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) в Facebook.

"Сравнительно низкую среднюю цену можно объяснить малым количеством сделок по продаже с/х земель, вероятно более низкой НДО проданных земельных участков с песчаными почвами и на склонах. Такая ситуация сейчас наблюдается в половине областей Украины", - говорится в сообщении.

"Не слишком активным в первый месяц выдался оборот с/х земель. Среди основных причин: незначительное предложение продажи, а также неготовность нотариусов к удостоверению сделок купли-продажи с х земель из-за неоднозначного толкования некоторых положений законодательства", - добавили в ассоциации.

В УКАБ отметили, что Минагрополитики получило завышенные значения стоимости земли на уровне 40 тыс грн/га, так как учитывало сделки об отчуждении всех сельхозземель, в частности с площадью менее 1 га и ценой почти 700 тыс грн, которые расположены недалеко от мегаполисов и которые покупают для строительства домов.

"Мы провели анализ данных Госеокадастра "Мониторинга земельных отношений", в результате которого отделили сделки по отчуждению земель с/х назначения, площадь которых менее 1 га и цена такого гектара достигает 700 тыс грн.

Такие участки обычно находятся в Киевский, Одесской и Львовской областях. Очевидно, что на таких земельных участках находятся элитные дома или они приобретаются для инвестирования в строительство, а не сельское хозяйство.

Поэтому, чтобы определить объективную цену товарных с/х земель, мы брали для расчета цену отчуждения пашни площадью более 1 га", - пояснила эксперт по земельным вопросам УКАБ Элина Юрченко.

"С разблокировкой совершения нотариальных действий, ожидается повышение динамики сделок по отчуждению с/х земель, что, в свою очередь, даст более полную картину цен 1 га земли", - резюмировали в УКАБ.

Напоминаем:

За месяц работы рынка земли уже заключили 2901 договор, общая сумма которых составила 210 млн грн - один гектар, по подсчетам Минагрополитики, стоит 40 000 грн.

По состоянию на 2 августа 2021 года заключено 3277 сделок в рамках действующего рынка земли.

Рынок земли заработал 1 июля 2021 года, а по состоянию на 5 августа зарегистрировано уже 4117 сделок, по количеству преобладают Киевская, Полтавская, Сумская и Винницкая области.

Экономическая правда