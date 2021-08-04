Новости 4 августа: внедрение 5G задерживается, восстановленное предписание Витренко от НАПК

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Об ипотеке. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что планируется выпуск гособлигаций в размере 20 млрд грн для финансирования ипотечных программ.

О Таможне. Павел Рябикин победил в конкурсе на занятие должности председателя Государственной таможенной службы, он возглавлял ее с 18 ноября, однако был назначен по "карантинной" процедуре

О Нафтогазе. Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было остановлено действие предписания НАПК Кабмину о прекращении срока действия контракта с председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко.

О газе. "Оператор ГТС Украины" по итогам работы в первом полугодии 2021 года получил 5,6 миллиарда гривень чистой прибыли по сравнению с прибылью в размере 13,1 миллиарда за аналогичный период прошлого года

О 5G. В октябре 2021 года должен был состояться тендер на выдачу лицензий на пользование радиочастотами 5G, однако своим решением Кабмин отсрочил его на февраль 2022 года

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