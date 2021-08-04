Тендер на розподіл частот для 5G перенесли на 2022 рік

У жовтні 2021 року повинен був відбутися тендер на видачу ліцензій користування радіочастотами 5G, проте своїм рішенням Кабмін відтермінував його на лютий 2022 року.

Про це відомо з проєкту розпорядження уряду.

Кабінет Міністрів на засіданні 4 серпня змінив терміни запровадження технології 5G в Україні. Так, у червня 2021 року повинні були провести науково-дослідні роботи для визначення вартості радіочастот у діапазонах 700 МГц та 3400-3800 МГц. Також – дослідити можливість спільного використання системи рухомого зв’язку 5G.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що Нацкомісія зі зв'язку (НКРЗІ) направила до Мінфіну бюджетний запит на 2021-2023 роки, аби передбачити на дану програму 4,6 млн грн. Водночас держбюджет на 2021 рік необхідні кошти за програмою не передбачає.

Відтак, уряд прибрав цей етап з плану заходів, проте окремо додав дослідження спільного використання системи з кінцевим терміном у грудні 2021 року.

Внаслідок цього усі наступні дати зрушилися на 4 місяці, зокрема – терміни проведення тендерів на радіочастоти. За умови прийняття необхідної нормативної бази тендери оголосять у лютому 2022 року.

Нагадуємо:

Велика трійка мобільних операторів - "Lifecell", "Vodafone Україна" і "Київстар" - заявили, що всі інвестиції та зусилля спрямовані на розвиток 4G, а запуску 5G варто очікувати не раніше 2022 року.

Міністерство цифрової трансформації ініціювало вивільнення частот для впровадження зв'язку п'ятого покоління.

Схвалений План передбачає вивільнення частот компаніями та налаштування обладнання на нижчі діапазони компаніями "Зеонбуд" та ТРК "Етер". Вивільнення частот не завадить роботі телебачення, адже воно буде працювати у нижчих діапазонах.

Оголошення тендеру на частоти для розвитку 5G планується на жовтень 2021 року. Початок розгортання мережі 5G очікується з 2022 року у найбільших населених пунктах.

Економічна правда