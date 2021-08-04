Шмигаль анонсував випуск держоблігацій на 20 мільярдів для іпотечних програм

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що планується випуск держоблігацій у розмірі 20 млрд грн для фінансування іпотечних програм.

Про це він сказав, відкриваючи засідання уряду.

"У цьому році за ініціативою президента наш уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%". Цей проєкт спрямований на розширення іпотечних інструментів, за допомогою яких українські родини зможуть отримувати квартири на зрозумілих, прозорих, доступних умовах.

Наразі програмою вже скористались 648 родин, а загальний об'єм кредитування склав 550 млн грн", - прозвітував Шмигаль.

За його словами, уряд готує різні інструменти, "щоб розширити можливості для українців отримувати доступне житло".

"Зокрема, планується випуск державних облігацій в розмірі 20 млрд грн для того, аби значно більша кількість людей змогла скористатись іпотечними програмами", - сказав прем'єр.

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Нагадуємо:

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 2 серпня видали 648 кредитів на загальну суму 550,3 млн грн.

Станом на 19 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 584 кредитних договорів на суму 496,4 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Станом на 26 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 614 кредитних договори на суму 522,1 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Економічна правда