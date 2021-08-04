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Рябікін переміг у конкурсі на голову Держмитниці – очолював її з листопада

Середа, 4 серпня 2021, 15:10
 
Павло Рябікін
фото МА "Бориспіль"

Павло Рябікін переміг у конкурсі на зайняття посади голови Державної митної служби, він очолював її з 18 листопада, проте був призначений за "карантинною" процедурою.

Про це у Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Голову Держмитниці призначать на п'ять років або на рік з правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.

Чинного голову Держмитниці Павла Рябікіна призначили головою відомства у листопаді 2020 року за карантинною процедурою шляхом укладання строкового контракту.

Із березня 2017 року Рябікін працював гендиректором аеропорту "Бориспіль".

Він тричі був нардепом: у 2000-2002 роках як безпартійний, у 2002-2005 роках - також безпартійний, у 2012-2014 роках - від "УДАРу".

У 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Нагадуємо:

Уряд 1 липня оголосив конкурс на посаду голови Державної митної служби.

18 листопада 2020 року Кабмін призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

У жовтні Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.

Економічна правда

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Держмитслужба

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