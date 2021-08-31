Новости 31 августа: "черный список" на рынке электроэнергии, сокращение транзита газа

О рынке электроэнергии. Министерство энергетики продлило действие "черного списка" на рынке электроэнергии до 1 марта 2022 года.

О транзите. В случае запуска российского проекта "Северный поток - 2" наполовину украинский транзит может сократиться втрое – до 18 млрд кубометров, для сравнения в прошлом году Оператор ГТС протранзитировал в Европу 55,8 млрд кубометров газа.

Об iPhone. Компания Apple может добавить в будущие iPhone спутниковую связь на случай экстренных ситуаций - эта функция даст владельцам смартфонов возможность связаться со службами спасения там, где нет сети.

Об Instagram. Соцсеть Instagram будет просить всех пользователей указать дату своего рождения – чтобы запустить новые функции и показывать различный контент.

О госдолге. На 31 июля 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,5 трлн грн, или 92,96 млрд долларов, за месяц он сократился на 0,59% в гривне и вырос на 0,48% в долларах.

Эксклюзив ЭП

Повышение не за горами. Кто заплатит за дешевую электроэнергию для населения и какова ее реальная стоимость?

За месяц тарифы на электроэнергию для 80% украинцев будут снижены. За это в итоге заплатят государственные энергетические компании, бизнес, а также население, из-за инфляции. (укр.)