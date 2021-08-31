Действие "черного списка" на рынке электроэнергии продлили до марта 2022 года

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Министерство энергетики продолжило действие "черного списка" на рынке электроэнергии до 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По словам первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко, "черный список" покупателей электрической энергии продемонстрировал эффективность как механизм предотвращения нарушений договорных условий на рынке двусторонних договоров.

"Со времени внедрения "черного списка", по данным ГП "Гарантированный покупатель", прекратились нарушение договорных условий со стороны участников рынка, которые стали основанием для внесения в этот список. "Черный список" показал свою эффективность как один из превентивных механизмов", - сказал Власенко во время заседания аукционного комитета по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

Аукционный комитет принял решение продлить действие "черного списка" до 1 марта 2022 года.

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Напоминаем:

На заседании аукционного комитета по продаже электроэнергии 13 июля приняли решение создать "черный список" нарушителей на рынке, которых временно не будут допускать к следующим электронных аукционов на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

Министерство энергетики инициирует создание "черного списка" - перечня систематических нарушителей на рынке электроэнергии, которым временно будут ограничивать доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

На 5 июля цена повысилась на 18,6% – до 505,68 грн/МВт-час.

НКРЭКУ заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.

Экономическая правда