Apple планирует добавить в iPhone спутниковую связь на случай экстренных ситуаций – СМИ

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Компания Apple может добавить в будущие iPhone спутниковую связь на случай экстренных ситуаций - эта функция даст владельцам смартфонов возможность связаться со службами спасения там, где нет сети.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, в будущих iPhone могут появиться как минимум две функции, связанные с экстренными ситуациями, которые работают через спутниковую связь.

Как пишет агентство, iPhone сможет отправлять сообщения экстренным службам и контактам через спутниковую сеть.

По информации Bloomberg, такая возможность появится в стандартном приложении для обмена сообщениями iMessage. Такие сообщения будут появляться на сером фоне - в отличие от синего или зеленого для обычных.

Также в iPhone могут добавить функцию оповещения об экстренных событиях через спутниковую связь: например, о катастрофе самолета или катастрофе на судне.

Система сможет спрашивать, требуется ли помощь спасателей или поисковых отрядов, замечал ли пользователь чье-либо подозрительное поведение перед событием, использовалось ли оружие, а также ранен ли автор сообщения.

Сообщается, что при соединении с экстренными службами iPhone отправит расположение и данные медицинской карты, которые содержатся в смартфоне, включая информацию о весе, росте и возрасте пользователя.

Функции необязательно будут работать в каждой стране, а подключение к спутнику иногда может занимать до минуты, добавляет агентство.

По словам источника, Apple на первом этапе сосредоточится на работе технологии только в экстренных ситуациях.

В новом iPhone, презентация которого ожидается в сентябре, уже могут быть нужные компоненты, но функция вряд ли будет готова к запуску раньше следующего года, добавил другой собеседник.

В Apple отказались от комментариев Bloomberg.

Напомним:

Компания Apple должна в сентябре анонсировать выпуск нового поколения смартфонов iPhone - аналитики говорят, что наибольшие изменения будут касаться камер и процессора, всего будет не так много обновлений.

Компания Apple отчиталась о 21,7 млрд долл прибыли за квартал, который закончился в июне, это - лучший результат за 45-летнюю историю компании.

Экономическая правда