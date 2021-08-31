Запуск "Северного потока-2" на 50% втрое сократит транзит Украины – министр

фото: укртрансгаз

В случае запуска российского проекта "Северный поток - 2" наполовину украинский транзит может сократиться втрое – до 18 млрд кубометров, для сравнения в прошлом году Оператор ГТС протранзитировал в Европу 55,8 млрд кубометров газа.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

Он в очередной раз подчеркнул, что Россия будет использовать газ не как товар, а как политический инструмент. Основная проблема возникает в монопольном положении Газпрома на экспорт.

По словам Галущенко, если бы другие компании имели доступ к этому газу и если бы был полностью применен Третий энергопакет, ситуация была бы другой. Однако "когда монополия очевидна, это огромная проблема с точки зрения возможной потери транзита. И не только для нас, но и для Европы", - добавил он.

Он пояснил, что если после запуска газопровода на транзит украинской газотранспортной системой остается 15 млрд кубометров, то "совершенно очевидно, что мы не сможем даже удерживать нашу ГТС".

Министр отметил, что имеет расчеты относительно того, до какого объема может упасть транзит при условии стопроцентной эксплуатации "Северного потока-2". Если будет использоваться наполовину, то речь пойдет о 18 млрд кубометров, что является "критически мало".

Сейчас ведутся переговоры по газу с Турцией, другими компаниями и странами, в частности для обеспечения газом украинцев в случае сокращения транзита. По его словам, надо увеличивать добычу, - в этом году ее сокращение прогнозируется на 5%.

"К сожалению, этому есть объективные объяснения, в частности истощения месторождений. Но почему не развиваем новые, где знаем точно, что газ есть?", - резюмировал он.

Напоминаем:

В 2020 году транзит газа в Европу через газотранспортную систему составил 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше, по сравнению с 2019 годом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получает около 2 млрд долларов только от транзита ежегодно.

Председатель оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что в случае сокращения транзита после 2024 года ГТС нужно будет существенно оптимизировать, в результате чего Европа будет зависеть на 80% от газопроводов российского Газпрома.