Совокупный госдолг в июле сократился в гривне, однако вырос в валюте на 0,5%

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На 31 июля 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,5 трлн грн, или 92,96 млрд долларов, за месяц он сократился на 0,59% в гривне и вырос на 0,48% в долларах.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Так, государственный и гарантированный государством внешний долг составлял 1,47 трлн грн (58,91% от общей суммы совокупного долга), или 54,77 млрд долл. Совокупный внутренний долг составлял 1,03 трлн грн (41,09%), или 38,19 млрд долл.

По данным Минфина, государственный долг Украины достигал 2,2 трлн грн (88,59% от общей суммы совокупного долга), или 82,35 млрд долл. Государственный внешний долг составлял 1,22 трлн грн (49%), или 45,52 млрд долл, а внутренний - 990,1 млрд грн (39,6%), или 36,82 млрд долл.

Гарантированный государством долг составлял 285,29 млрд грн (11,4%) или 10,61 млрд долл. В частности, гарантированный внешний долг - 248,5 млрд грн (9,9%) или 9,24 млрд долл, внутренний - 36,79 млрд грн (1,47%) или 1,37 млрд долл.

В июле также на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма было привлечено 23,86 млрд грн. В течение месяца произошло укрепление гривни: на 30 июня курс к доллару составлял 27,18 гривни, а на 31 июля - 26,89 гривни.

Таким образом в июле 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 14,97 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,44 млрд долл.

Напоминаем:

В августе 2021 года Украина имеет потратить на погашение и обслуживание госдолга 27,5 млрд грн, в сентябре - 104,9 млрд грн.

Экономическая правда