Instagram будет просить всех пользователей указать свой возраст

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Соцсеть Instagram будет просить всех пользователей указать дату своего рождения - чтобы запустить новые функции и показывать различный контент.

Об этом сообщается в блоге Facebook - компании, которой принадлежит Instagram.

"Мы хотим сделать быльше, чтобы создать быльше безопасный и личный простор для молодежи. Для этого нам нужно знать, сколько лет каждому в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами датой рождения, если они не сделали этого раньше", - объясниил в соцсети.

Отмечается, что эта информация позволяет Instagram "создавать новые средства безопасности для молодежи и помогает обеспечить правильный опыт для соответствующей возрастной группы".

При этом, нововведение будет касаться только тех, кто не указал свою дату рождения. В соцсети пользователей попросят сделать это при первом входе или при публикации чувствительного контента.

"Мы понимаем, что кто-то может указать не ту дату, и разрабатываем новые системы для решения этой проблемы. Как мы недавно сообщали, мы используем искусственный интеллект для оценки возраста людей на основе таких сообщений, как "С днем ​​рождения". В будущем, если кто-то скажет нам, что он старше определенного возраста, а наши технологии будут свидетельствовать об обратном, мы предложим пользователю несколько вариантов, чтобы подтвердить его возраст", - сообщили в Instagram.

Экономическая правда