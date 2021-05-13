Новым поставщиком продукции "Роснефти" в Украине стал SOCAR – СМИ

Компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR cтала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украине и подписала соответствующий контракт.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading.

"Между тем, не исключена и роль украинского офиса компании в распределении и продаже объемов.

На этой неделе представители топ-менеджмента Socar Trading посетили Киев и провели переговоры с крупнейшими контрагентами компании Proton Energy Group S.A., которая до апреля текущего года распределяла в Украине объемы "Роснефти". По словам собеседников enkorr, переговоры находятся на начальном этапе", - говорится в сообщении.

"Конкретики очень мало, контрактов нет, но у нас запросили письма для оформления поставок в российских органах", - заявил один из собеседников издания на условиях анонимности.

По его словам, новый оператор не исключает возможности поставок уже в мае, заявляя о наличии у него квоты в объеме более 100 тыс тонн дизтоплива и 12 тыс тонн сжиженного газа.

"Однако участники рынка более вероятным периодом начала поставок считают июнь", - пишет enkorr.

"Сейчас надо думать о том, как начать в июне. Для подачи заявок в российские экспортные органы остается неделя, а вопросов нового контракта больше, чем ответов", - заявил крупный поставщик объемов "Роснефти".

В SOCAR отказались от комментариев.

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Напомним:

С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.

Сообщалось, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок НК "Роснефть" в Украину.

Антимонопольный комитет считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей.

В Антимонопольном комитете предостерегли операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены и наполнение рынка.

Сообщалось, что Украина в мае может столкнуться с дефицитом дизтоплива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ, которое совпадает с остановкой в ​​поставках из заводов российской "Роснефти".