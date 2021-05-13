Новым поставщиком продукции "Роснефти" в Украине стал SOCAR – СМИ
Компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR cтала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украине и подписала соответствующий контракт.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на участников рынка.
Отмечается, что курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading.
"Между тем, не исключена и роль украинского офиса компании в распределении и продаже объемов.
На этой неделе представители топ-менеджмента Socar Trading посетили Киев и провели переговоры с крупнейшими контрагентами компании Proton Energy Group S.A., которая до апреля текущего года распределяла в Украине объемы "Роснефти". По словам собеседников enkorr, переговоры находятся на начальном этапе", - говорится в сообщении.
"Конкретики очень мало, контрактов нет, но у нас запросили письма для оформления поставок в российских органах", - заявил один из собеседников издания на условиях анонимности.
По его словам, новый оператор не исключает возможности поставок уже в мае, заявляя о наличии у него квоты в объеме более 100 тыс тонн дизтоплива и 12 тыс тонн сжиженного газа.
"Однако участники рынка более вероятным периодом начала поставок считают июнь", - пишет enkorr.
"Сейчас надо думать о том, как начать в июне. Для подачи заявок в российские экспортные органы остается неделя, а вопросов нового контракта больше, чем ответов", - заявил крупный поставщик объемов "Роснефти".
В SOCAR отказались от комментариев.
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Напомним:
С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.
Сообщалось, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок НК "Роснефть" в Украину.
Антимонопольный комитет считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей.
В Антимонопольном комитете предостерегли операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены и наполнение рынка.
Сообщалось, что Украина в мае может столкнуться с дефицитом дизтоплива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ, которое совпадает с остановкой в поставках из заводов российской "Роснефти".
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