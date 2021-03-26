Крупнейшим сетям АЗС рекомендовали снизить цены на бензин

Антимонопольный комитет считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

В связи с этим АМКУ предоставил крупным розничным сетям обязательные к рассмотрению рекомендации. Рекомендации предоставлены сетям, работающим под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 и Glusco.

Антимонопольный регулятор рекомендовал этим сетям АЗС предпринять меры по установлению розничных цен на СУГ, высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и отвечал объективной ситуации на рынке.

По итогам проведенного анализа АМКУ установил, что в январе-марте 2021 года курс доллара США к гривне снизился на 2,8%, средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, дизтопливо – на 9,4%.

В то же время средние розничные цены на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, на дизельное топливо – на 12,93%, на автогаз – на 21,15%.

При этом АМКУ подчеркивает, что с 12 марта европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановые бензины начали снижаться. При этом уровень розничных цен на информационных табло стационарных АЗС продолжал расти.

"Как показывает опыт, отечественные операторы розничной реализации топлива быстро реагируют на увеличение европейских котировок на нефтепродукты и сразу отражают такую тенденцию на информационных табло АЗС. Однако при уменьшении европейских котировок на нефтепродукты такого быстрого "обратного" процесса не происходит", – отмечают в АМКУ.

Комитет обращает внимание, что снижение европейских котировок должно обеспечить снижение закупочных цен на нефтепродукты на территории Украины, а следовательно является основанием для изменения розничных цен.

В то же время тенденция к повышению и поддержанию основными участниками рынка розничных цен на информационных табло стационарных АЗС, при снижении оптовой стоимости ресурса и при отсутствии объективных на то причин (факторов), может привести к дополнительным финансовым затратам потребителей.

Экономическая правда