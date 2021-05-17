SOCAR подтвердил наличие соглашения с "Роснефтью" по поставкам топлива в Украину

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

Об этом заявил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов, передает профильное издание Angi.

"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговли.

С российской нефтяной компанией "Роснефть" подписано соглашение, предусматривающее право поставки произведенных компанией нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы", - сообщил Ахмедов.

По его словам, сейчас согласовываются объем и сроки предусмотренных операций.

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Напомним:

Ранее СМИ сообщали, что компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR cтала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украине и подписала соответствующий контракт.

С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.

Сообщалось, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок НК "Роснефть" в Украину.

Антимонопольный комитет считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей.

В Антимонопольном комитете предостерегли операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены и наполнение рынка.

Сообщалось, что Украина в мае может столкнуться с дефицитом дизтоплива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ, которое совпадает с остановкой в ​​поставках из заводов российской "Роснефти".