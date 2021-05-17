SOCAR подтвердил наличие соглашения с "Роснефтью" по поставкам топлива в Украину
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.
Об этом заявил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов, передает профильное издание Angi.
"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговли.
С российской нефтяной компанией "Роснефть" подписано соглашение, предусматривающее право поставки произведенных компанией нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы", - сообщил Ахмедов.
По его словам, сейчас согласовываются объем и сроки предусмотренных операций.
Читайте также: Топливные договоренности правительства и нефтетрейдеров: цены снизились, но лишь до мая
Ударим пошлиной по агрессору: чем грозит ограничение импорта нефтепродуктов и причем тут олигархи
Напомним:
Ранее СМИ сообщали, что компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR cтала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украине и подписала соответствующий контракт.
С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.
Сообщалось, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок НК "Роснефть" в Украину.
Антимонопольный комитет считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей.
В Антимонопольном комитете предостерегли операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены и наполнение рынка.
Сообщалось, что Украина в мае может столкнуться с дефицитом дизтоплива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ, которое совпадает с остановкой в поставках из заводов российской "Роснефти".
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua